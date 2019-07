Nicolò, 14 anni, a Miha: “Con la ferocia sconfiggiamo la leucemia!”

Nicolò Basta è un ragazzino di 14 anni, amante del calcio e tifosissimo del Foggia. ‘Nicoforza’, è questo il nickname del suo canale YouTube, da circa un anno sta lottando per sconfiggere la leucemia.

Dopo aver ascoltato la conferenza di Mihajlovic ha deciso, attraverso un video, di comunicare tutto il suo supporto al tecnico del Bologna: “Ieri ho saputo – afferma Nicolò – che anche Sinisa combatterà la mia stessa battaglia. Per me è un obbligo dirgli che con la ferocia che contraddistingue i veri guerrieri si vince e si torna più forti di prima.” Poi il giovane si rivolge direttamente al mister: “Ecco Sinisa io sto giocando la mia partita contro la malattia, dura più di 90 minuti ma sono in vantaggio. Ora portiamo a casa, insieme, il risultato.”

Di seguito il video tratto dal canale YouTube del giovane Nicolò: