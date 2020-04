Nicchi: “Ripresa? Var e arbitri saranno pronti”

La Serie A si appresta a ricominciare, anche se non è ancora chiaro né quando né come. Di certo, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, non mancherà all’appuntamento la categoria arbitrale. Lo assicura Marcello Nicchi, il numero 1 degli arbitri italiani, che spiega la situazione ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Se e quando si ripartirà, arbitri e Var saranno pronti. Serve però cautela: sarà il virus a dettare i tempi – spiega Nicchi, che infine conclude – Potremmo assegnare la direzione delle gare ad arbitri che abitano vicino alla città stessa. L’agenzia che si occupa del Var ci ha assicurato che tutto sarà pronto: le sale Var agli stadi e le rispettive apparecchiature verranno sanificate, e saranno adottate le distanze di sicurezza”.