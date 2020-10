Questo pomeriggio ospite della trasmissione radiofonica Maracanà su TMW Radio, Carlo Nervo ha parlato così della sua vita dentro e fuori dal campo:

“Bologna? Ho passato 13 anni fantastici, è un orgoglio per me aver giocato in club così prestigioso. Mihajlovic? Credo che il mister stia facendo molto bene, non le manda a dire”.