Nervo e le polemiche Mihajlovic-tifosi: “Serve calma, queste fratture sono rischiose”

Predica calma Carlo Nervo, lui che è stato bandiera del Bologna e sa cosa può nascere da un momento di tensione e di crisi. La frattura non ci voleva, ma l’unica via di uscita è lavorare sodo e far parlare il campo. Le parole dell’ex numero 7:

“Ora serve calma e sangue freddo – ha affermato al Carlino – L’unica cosa a cui pensare è il Bologna e la sua salvezza, quindi manteniamo la calma. Capisco il periodo difficile perché la pandemia stressa tutti, i tifosi ma anche il presidente, i giocatori e l’allenatore. Ma in questi periodi serve restare lucidi”.