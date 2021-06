Nervo: “Bologna si ama, non è una seconda scelta. Futuro? Serve Mihajlovic”

L'ex Carlo Nervo , 417 presenze ufficiali con la maglia del Bologna , è stato intervistato dal Resto del Carlino per parlare del futuro del Bologna e di Mihajlovic . Ecco il suo commento:

"Credo che nel rapporto tra il Bologna e Mihajlovic ci debba essere innanzitutto reciprocità. E' vero che Sinisa in questi anni ha fatto crescere la squadra, dandole un gioco e valorizzando i giovani. Ma anche la città e la società hanno dato tanto a lui. Penso agli investimenti del presidente, alla qualità dei dirigenti che ci sono a Casteldebole e penso anche alla gente di Bologna che non si merita di dover aspettare che l'allenatore decida se rimanere o se andar via.".