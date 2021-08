Nervo: “Bologna, non potevi partire peggio. L’obiettivo…”

"Diciamola tutta: partire peggio di così era impossibile. Però sono arrivati cinque schiaffi che daranno una sveglia a tutti: a tecnico, calciatori e dirigenti. E’ una partita persa malissimo e verrà ricordata come una figuraccia: ma son situazioni che possono capitare. I carichi di lavoro di inizio stagione, molti calciatori che per un motivo o per l’altro sono arrivati da poco, la gara che si mette subito in salita..."