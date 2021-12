Bologna – Nell’era Saputo mai a sinistra dopo l’andata

Il miglior risultato da quando c’è il presidente italo-canadese

Nelle ultime 6 stagioni di Serie A da quando il presidente è Joey Saputo il Bologna non aveva mai fatto così bene nel girone d'andata. Dopo 19 giornate la squadra di Mihajlovic ha raccolto 27 punti, sette in più rispetto alla passata stagione. In generale, alla diciannovesima i rossoblù erano sempre rimasti a destra, oggi invece la squadra è nona a pari merito con l'Empoli che è avanti per scontro diretto.