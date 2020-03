Negri: “La salute al primo posto, non si può giocare senza prima aver risolto questa emergenza”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Marco Negri ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus: “Sicuramente lo sport finisce in secondo piano in questi casi. I calciatori sono tutti giovani, ma questo virus può attaccare chiunque. In più bisogna tenere conto anche dei parenti che rischiano il contagio. Se si ferma tutto si potrebbe contenere il contagio. L’esempio della Cina che ha bloccato tutto secondo me è da tenere in forte considerazione. È una situazione straordinaria e le misure devono essere altrettanto straordinarie”.

