Negri: “Lasagna serve più di Inglese, su Mihajlovic..”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, l’ex attaccante del Bologna Marco Negri ha parlato della ricerca di una punta sul mercato da parte dei rossoblù, dando la sua preferenza a Kevin Lasagna, giocatore che ha anche allenato a Udine. Ecco le sue parole:

“Lasagna è il nome perfetto per il Bologna, anche più di Inglese. Non perchè sia più forte ma perchè è più funzionale al gioco di Mihajlovic. Ha i movimenti di Palacio, ha una grande accelerazione e nel contropiede è tra i più forti attaccanti in Italia. Riesce a prendere il pallone dall’esterno, e aprire degli spazi per gli inserimenti dei compagni. Può giocare sia come prima che come seconda punta, si adatta molto velocemente perchè è un ragazzo intelligente. La squadra di Sinisa è una macchina già definita, Lasagna si ambienterebbe benissimo”.