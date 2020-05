Negri: “Il Bologna potrebbe far saltare il banco in questa ripresa”

Intervenuto nella puntata odierna di Sport Today, Marco Negri, ex attaccante del Bologna, ha discusso della ripresa della Serie A: “Bisognerà vedere i numeri del contagio, ma penso che giorno dopo giorno si faranno dei passi avanti. Non vedo l’ora di rivedere un po’ di calcio giocato. È un grosso passo in avanti per la normalità. Saranno molto strane sia le porte chiuse che la ripartenza. Non potrà mai essere la vera continuazione del campionato. Sarà una sfida diversa. Giocare in un campo senza tifosi incide meno il fattore campo. Ci saranno dei giocatori che riusciranno a trovare motivazioni e dare il massimo, mentre altri potrebbero restare spaesati. Ci sarà il caldo e le tantissime partite. Le squadre più lunghe ne guadagneranno. Chi ha un gioco più atletico potrebbe rischiare qualcosa, mentre chi sa gestirsi potrebbe guadagnarsi”.

