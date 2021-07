Negri: “Barrow deve far la differenza. Arnautovic? Farà bene, sa vincere anche da solo”

"Le aspettative date dal prezzo sono un nemico per un giocatore, ancora più per una punta che dipende dai gol. Barrow è in crescita, me è ora di dargli un ruolo preciso, che gli piaccia e in cui sia disinvolto, permettendogli di far la differenza. Perché se per un giocatore spendi quei soldi, deve farla. L’anno scorso ha giocato per necessità un po’ esterno un po’ centravanti, sono ruoli in cui cambia molto. La squadra aveva un tipo di gioco preciso, serviva un’alternativa a Palacio e lui era il più adattabile a quei movimenti, ma adesso è fondamentale dargli un’identità, è meglio saper fare alla grande una sola cosa che mille benino senza esser determinante".