Ndoye: “Felice di essere qui. Avevo altre offerte, ma…”

"La maggior parte della mia carriera ho giocato in fascia, destra o sinistra, ma anche come punta centrale. Posso giocare in tante posizioni dell'attacco, sono pronto e a disposizione del mister. L'allenatore mi ha detto di giocare come so, quando sono arrivato mi ha detto che ho qualità e che posso migliorare, sono a disposizione per giocare ma le scelte le fa lui".