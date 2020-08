Nazionali, parte il turnover a Pinzolo

Sta per avere inizio una sorta di turnover in quel di Pinzolo. Non perchè Mihajlovic e staff ne abbiano bisogno, ma perchè sei elementi attualmente in Trentino Alto Adige sono pronti a raggiungere la propria Nazionale per rispondere alla convocazione dei rispettivi ct.

Sei ne escono, e sei ne entrano. Perchè come sottolinea il Resto del Carlino in edicola oggi in queste ore Orsolini, Skorupski, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson e Cangiano stanno per lasciare Pinzolo, e al loro posto questa sera sbarcheranno in Val Rendena Santurro, Tomiyasu, Bani, Donsah, Khailoti e Rocchi (questi ultimi due difensore e attaccante della Primavera rossoblù). Cambio della guardia in ritiro quindi, con Mihajlovic pronto ad accogliere sei nuove pedine.