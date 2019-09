Nazionali, oggi in campo Skorupski e Skov Olsen

Nella giornata di ieri sono scesi in campo Tomiyasu e Dominguez. Oggi tocca a Lukasz Skorupski e Andreas Skov Olsen rappresentare il Bologna in campo internazionale. Il portiere prenderà parte all’incontro di qualificazione ad Euro 2020 Slovenia-Polonia, mentre il 19enne scenderà in campo nella partita Danimarca-Ungheria Under 21.