Nazionali, Barrow sconfitto col Gambia. Lucumi e Posch in campo

'Primi impegni per i Nazionali rossoblù nella giornata di ieri: Musa Barrow ha giocato l’intero incontro col suo Gambia, sconfitto 2-0 in Mali, così come Jhon Lucumi nel pareggio 2-2 in amichevole della Colombia in Corea del Sud. Larga vittoria infine per l’Austria – 4-1 all’Azerbaigian -, con Stefan Posch subentrato al 34′ e in campo fino al termine', comunica il Bologna.