Nazionali: 90′ per Skov Olsen con la sua Danimarca under 21

Il Bologna si allena a Casteldebole in preparazione della trasferta di Brescia, ma non tutti sono a disposizione di Mihajlovic. Alcuni sono infatti impegnati con le rispettive nazionali, dove ne sono protagonisti. Dopo i 90′ in campo con il suo Giappone per Tomiyasu, lo stesso tocca a Skov Olsen: il gioiellino rimane in campo infatti per tutto il match con la Danimarca under 21 nello 0-0 contro l’Ungheria. Oggi pomeriggio toccherà invece a Krejci.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Andreas Skov Olsen ha giocato tutto l’incontro della sua Danimarca Under21 contro l’Ungheria, terminato 0-0. Oggi scenderà in campo alle 15 Ladislav Krejci a Pristina contro il Kosovo”.