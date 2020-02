Nazionale, Molla convocato in under 18

Non solo Bologna, ma anche odore di Italia a Casteldebole. Dopo infatti la strepitosa vittoria di ieri pomeriggio a Verona contro il Chievo, il portiere titolare della Primavera di Troise si toglie un’altra gioia personale. Arriva infatti la seconda convocazione in un mese per Marco Molla con la nazionale under 18.

L’estremo difensore classe 2002 partirà domani con la selezione di Bernardo Corradi, attesa in terra transalpina dalla Francia per un’amichevole fissata mercoledì 12 febbraio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Altra buona notizia dal fronte azzurro per il nostro settore giovanile: Marco Molla, portiere classe 2002 della Primavera di Emanuele Troise, è stato convocato con la Nazionale U18 di Bernardo Corradi per un’amichevole con i pari età della Francia, mercoledì 12 febbraio alle 11, presso il Centro Tecnico Federale di Clairefontaine. L’estremo difensore farà parte dei 20 convocati che si ritroveranno domani al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, per partire lunedì alla volta della nazione transalpina.

Per Marco, con la Nazionale di categoria è la seconda chiamata nel giro di un mese, dato che a inizio gennaio era stato chiamato dallo stesso tecnico per due sedute d’allenamento, seguite dalla trasferta in Turchia, dove i ragazzi hanno giocato un’amichevole con i padroni di casa.

Ricordiamo, inoltre, che il nostro numero uno ha disputato, nel corso del 2019, il Campionato Europeo U17 svoltosi in Irlanda, terminando l’avventura con la maglia azzurra di categoria a novembre, in seguito al Mondiale U17 giocato in Brasile.

In bocca al lupo, Marco!”.