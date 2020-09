Ricomincia la Nations League e, di conseguenza, gli impegni internazionali.

Sono diversi i calciatori del Bologna convocati, tra cui Riccardo Orsolini con l’Italia. Sarà l’azzurro il primo a scendere in campo dei rossoblù, questa sera contro la Bosnia, insieme a Skov Olsen con la nazionale danese Under 21 e Skorupski, che giocherà in Olanda. Domani sarà il turno di Svanberg e Baldursson con la maglia della Svezia. Lo riporta La Repubblica.