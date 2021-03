Napoli convincente al Maradona, ma l’anno scorso fu successo rossoblù

Domenica sera allo stadio Maradona, andrà in scena Napoli-Bologna, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. I partenopei hanno vinto le ultime 4 sfide casalinghe, mettendo a segno 11 gol e non subendone nessuno. La squadra di Gattuso ha incontrato infatti maggiori difficoltà in trasferta, dove sono arrivate un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre uscite stagionali. Il Bologna invece è reduce dalla sconfitta di Cagliari e si prepara ad affrontare la sua seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni. I rossoblù fino alla partita con i sardi erano tra le squadre più in forma del campionato, collezionando 8 punti nelle ultime 4 gare.

