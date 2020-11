Qui Napoli, report su Insigne

Il sito sscnapoli.it comunica che: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase dedicata a torello e lavoro di velocità.Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo”.

Il capitano azzurro è completamente recuperato e sarà a disposizione per la partita contro il Rijeka. Molto probabilmente comunque, Gattuso non lo rischierà preservandolo per la prossima gara di campionato in programma, domenica alle 18, contro il Bologna.