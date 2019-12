Napoli-Parma spostata di un’ora. Meteo in miglioramento a Bologna

Il meteo ha creato qualche problema nelle ultime ore a mezza Italia coinvolgendo anche le sedi di alcune partite di Serie A.

La situazione più critica si è registrata a Napoli dove il San Paolo ha subito qualche danno per la forte pioggia e il forte vento di ieri. Sono di fatti caduti alcuni cupolini dello stadio partenopeo e fino a ora di pranzo si parlava addirittura di un rischio rinvio per Napoli-Parma. Le ultime notizie parlano invece di uno slittamento di un’ora con inizio alle ore 19. Nessun problema invece a Bologna per il match di domani contro l’Atalanta, dopo la forte nevicata di ieri. Il manto del Dall’Ara è stato coperto e il meteo mette sereno nelle prossime ore.