Napoli e Bologna come Gattuso e Mihajlovic: c’è un dato che li accomuna

In campo, così come in allenamento, devi dare tutto; lottare fino alla fine contro avversari ed avversità, nel calcio e nella vita.

Ma non solo questo accomuna Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic. Le loro squadre infatti, scrive il Corriere dello Sport, non hanno ancora pareggiato in questo campionato. Forse una casualità, che però fa pensare al carattere dei due e agli eventi tragici che hanno colpito entrambi di recente: il lutto del primo e la malattia del secondo. “Io e Gattuso siamo simili: abbiamo giocato con passione e così alleniamo” dice Sinisa. Non si è fatta attendere la risposta di Ringhio: “Lui è più cazzuto di me: io abbaio, lui morde”. Forti, genuini, bruschi, rudi, risoluti e sinceri: non stupisce che i due siano diventati amici.