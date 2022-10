Napoli-Bologna, la moviola di Gazzetta

Anche per Gazzetta dello Sport la direzione di Cosso non è stata perfetta.

Per Matteo Dalla Vite mancano tre gialli, prima per la smanacciava di Juan Jesus a Zirkzee, poi per la trattenuta Cambiaso-Lozano e infine Lobotka su Dominguez. La rosea definisce molto 'maestrino' Cosso su certi episodi a gioco fermo, mentre sul recupero il Bologna si infuria perché l'arbitro fischia la fine con la palla che sta ricadendo in area.