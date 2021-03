Napoli-Bologna, curiosità e statistiche

Domani sera, ore 20:45, il Bologna sarà impegnato in trasferta allo stadio Maradona per sfidare il Napoli nella ventiseiesima giornata di campionato.

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A. Le due squadre non hanno mai pareggiato nelle ultime sette sfide giocate in casa dei partenopei in Serie A. La squadra allenata da Gattuso, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, non fa meglio dal marzo 2011 quando arrivò a otto. Il Bologna ha ottenuto il 36% dei propri punti in trasferta in questo campionato (10 su 28), solo Crotone (17%) e Fiorentina (24%) hanno registrato una percentuale minore.

Fonte: Sky Sport