Intervenuto a Tiki Taka, il medico sociale del Bologna Gianni Nanni ha parlato del vicenda tamponi in casa Lazio.

“Un calciatore “debolmente positivo” al coronavirus va trattato come un positivo a tutti gli effetti, dunque segnalato alla Asl e isolato”, parola di Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A in Commissione Figc, in un’intervista rilasciata a Tiki Taka.