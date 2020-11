Nanni e il caso Lazio: “Bisogna andare a fondo e capire chi sbaglia”

Gianni Nanni, medico del Bologna e responsabile del Cts per la Figc, ha commentato così la situazione anomala in casa Lazio:

“Un’autorità centrale sarebbe forse più equa per tutti, come avviene con l’antidoping. Un’autorità che decide, verifica e controlla. Se poi va a tuo sfavore, puoi avere l’opportunità di difenderti. In ogni caso, bisogna essere certi che questa autorità centrale faccia bene le cose, i test, i prelievi del decreto, che tutto venga letto in maniera uniforme e corretta, che sia uguale per tutti”.