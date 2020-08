Nanni: “Riportiamo i tifosi allo stadio con le visiere, non si può più aspettare”

Una soluzione provvisoria per riportare i tifosi allo stadio.

E’ questo ciò che propone oggi sul Corriere dello Sport Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei club di Serie A alla FIGC. L’utilizzo di una visiera, che coprirebbe anche gli occhi a differenza di quanto fa la mascherina, potrebbe abbassare drasticamente la percentuale di rischio contagio all’ingresso e all’uscita dagli stadi. “Ripopolare una parte degli stadi, in numero ridotto rispetto alla capienza massima, è possibile. Bonaccini afferma che il rischio sta nell’ingresso e nell’uscita dei tifosi dall’impianto, ma con la visiera questo rischio si abbasserebbe notevolmente. Non è possibile che uno stadio come il Dall’Ara rimanga vuoto”, conclude Nanni.