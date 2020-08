Nanni: “Riapertura stadi solo se in sicurezza”

Ai microfoni del Resto del Carlino, il responsabile dello staff sanitario del Bologna Gianni Nanni ha fatto il punto sulla possibile riapertura degli stadi, analizzando pro e contro di un’eventuale decisione in questa direzione.

Sulla scorsa stagione: “Portare a termine i campionati è stato un grande successo. Adesso siamo pronti a ripartire, sapendo che il periodo delle vacanze può avere esposto i calciatori a qualche rischio di contagio in più. Ma abbiamo gli strumenti per giocare le partite in sicurezza, nonché per riaprire stadi e palazzetti a un numero contingentato di spettatori”.