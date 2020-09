Nanni (medico Bologna): “Riapertura stadi? Con diversi ingressi si può fare”

I club di Serie A continuano a premere per la riapertura degli stadi, in sicurezza e con ingressi diversi si può fare. E’ questo il pensiero del medico sociale del Bologna, e membro della commissione medica Figc, Gianni Nanni.

“A ottobre dovrebbe esserci un nuovo dpcm e speriamo ci sia la possibilità di aprire gli impianti con capienza limitata – ha affermato, come riporta Tmw – Molto dipenderà dalle misure di sicurezza e uno dei problemi maggiori è all’ingresso dove dovremo evitare assembramenti e code. Il Bologna ha un progetto con 10 mila persone distribuite su 10-15 ingressi. Se hanno dato l’ok per riaprire le discoteche non vedo perché non si possa riaprire uno stadio”.