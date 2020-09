Nanni (medico Bfc): “Abbiamo chiesto un protocollo più leggero. Mihajlovic? Nessun problema”

A dieci giorni dal via del campionato il mondo del calcio lavora all’alleggerimento dei protocolli. Si chiedono meno controlli e meno restrizioni per i calciatori e anche per abbattere un po’ i costi. Ne ha parlato il medico sociale del Bologna e membro della commissione medica Figc Gianni Nanni a Radio Marte.

“Stiamo chiedendo al Cts un protocolli più leggero – ha affermato – Le nostre istanze sono state prese in considerazione ma ora il primo obiettivo è la scuola. Come sport aspettiamo risposte anche se il Cts è preoccupato dai contagi sorti dopo le vacanze”.