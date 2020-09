Nanni: “Campionato non a rischio, ma serve capire cosa è successo al Genoa”

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il medico sociale del Bologna e rappresentante delle società di A in Figc, Gianni Nanni, ha parlato dei numerosi casi di positività nel Genoa e sui possibili rischi in ottica campionato.

“Di sicuro non ci aspettavamo una situazione del genere – ha affermato – Il protocollo ha maglie strette e il personale medico del Genoa è estremamente attento, bisogna capire dove è avvenuta la falla per fare in modo che non accada di nuovo. Futuro del campionato? Credo sia a rischio rinvio solo Genoa-Torino, ma perché dovrebbe rischiare l’intera Serie A? Quante attività dovremmo sospendere per un solo contagiato?”.