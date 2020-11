L’ex rossoblù Adam Nagy, ora al Bristol, ha parlato a Tmw del suo presente e futuro, con l’idea, un giorno, di tornare in Serie A.

“Assolutamente si. Un giorno vorrei tornare. L’Italia è come la mia seconda casa. Se faccio bene in Nazionale e anche al Bristol, sono sicuro che arriverà la chiamata giusta. Dipenderà da me. Se faccio bene può arrivare una buona opportunità dalla Serie A. Oggi sono più maturo”.