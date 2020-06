Musi: “Sulla carta meglio sfidare la Juventus adesso”

Si avvicina a grandi passi la ripresa della Serie A, con Bologna-Juventus ad appena quattro giorni di distanza. Nella puntata odierna di Sport Today, anche Giuliano Musi ha detto la sua sull’incontro. Ecco le dichiarazioni dello scrittore.

“La Juventus di ieri sera è sembrata davvero spompata. Il Napoli ne aveva di più, meritava la vittoria anche ai regolamentari. La Juventus per me paga di non aver giocato contro squadre vere. Le mancava la grinta. Inter e Milan hanno dimostrato di essere anche loro carenti. Forse Gattuso ha fatto la differenza in questa ripartenza. Sarri dovrà fare delle scelte ben precise per il campionato. Meglio o peggio affrontarla adesso? In teoria dovrebbe essere un bene, ma le grandi squadre possono punirti in ogni occasione. La rosa della Juventus è troppo più forte di quella del Bologna per dare i rossoblu per favoriti”.