Mugnaini: “Iachini non stravolgerà il modulo. Pulgar? Stagione deludente”

Intervistato da Sport Today, Massimiliano Mugnaini ha parlato dell’arrivo di Iachini alla Fiorentina: “Il tifo non riusciva più a sopportare Montella. Iachini è stato accolto molto bene, ci si ricorda molto bene di lui e del suo passato da calciatore qui a Firenze. Alcuni però non sono soddisfatti, ci si aspettava un innesto di qualità superiore, si pensava addirittura a Spalletti o a Laurent Blanc. La società ha preferito fare invece una scelta conservativa per puntare prima di tutto alla salvezza. Una rivoluzione ci sarà, ma ancora la sfida con il Bologna è troppo presto per poterne definire le proporzioni”.

Scheda 1 di 4