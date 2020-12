Mudingayi: “Studio da procuratore, troverò talenti per i rossoblù. Sul Bologna di oggi…”

Per Gaby Mudingayi la sfida di stasera rappresenta un pezzo importante della sua carriera, essendo stato protagonista sotto le Due Torri per quattro anni e avendo giocato nell’Inter per due stagioni, subito dopo l’esperienza in rossoblù. Ora ha una nuova vita, sta studiando da procuratore e vuole portare in Serie A giovani talenti dal Belgio, sua patria. Queste le sue parole:

“Il Bologna di oggi può fare anche meglio del mio che raggiunse i 51 punti nella stagione 2011/2012. I rossoblù hanno già vinto due gare negli ultimi due anni a Milano, ripetersi stasera non sarà facile ma non significa che sia impossibile.”