MOVIOLA Udinese-Bologna – Cor Sport: disastro Abisso-Doveri sul gol di Beto

La moviola del Corriere dello Sport

"Ingenuo Pereira (due gialli per falli simili, ma forse in due ne fanno mezzo), il giallo a Svanberg è inventato, ma l’episodio che condanna Abisso, un rosso per doppio giallo più 10 ammoniti per 26 falli, quasi un cartellino ogni due fischi) è la rete di Beto dopo il fallo (poco da discutere) di Becão su Skorupski. Tre particolari: Becão si muove verso il portiere; allarga il braccio sinistro ad aumentare l’ostacolo (vedi foto); contatto dentro l’area di porta (area protetta per i n.1 o no?). Male"