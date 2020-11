Andrea Mottola, allenatore ora disoccupato, è intervenuto nella prima edizione di Sportoday per parlare del Bologna e del match di domenica. Ecco le sue parole:

“Ottima notizia il recupero di diversi giocatori e che tutti siano negativi. Secondo me Hickey partirà titolare, Medel, Mbaye e Sansone non credo. Ora Mihajlovic potrà girarsi verso la panchina e non vedere più giocatori della Primavera”.