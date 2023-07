Motta: “Speriamo di farvi divertire. Entusiasmo contagioso”

Saluto alla squadra stasera nella piazzetta di Valles davanti a una folla gremita e una positività contagiosa. L'amore nei confronti del Bologna di Motta è ormai endemico, tangibile, consolidato dal bel gioco e da una stagione da 54 punti. E anche a Valles c'è un piccolo Dall'Ara tra cori e striscioni all'arrivo della squadra sul palco in una delle serate più attese. E qui in Pusteria i giocatori, forse come non mai, sono a stretto contatto con i tifosi per un connubio ormai in piena simbiosi. Una vicinanza non solo empatica ma anche fisica. I più acclamati restano Motta e Arnautovic ed è proprio il mister a prendere la parola: