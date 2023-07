Motta: “I ragazzi si sono impegnati, sono professionisti seri. Grande entusiasmo a Valles”

Si avvicina a chiusura il ritiro di Valles per il Bologna che domani effettuerà l'ultima seduta di allenamento e poi sabato scenderà a Rovereto per l'amichevole contro il Palermo, ore 18 allo stadio Quercia, prima di tornare a Bologna per una settimana di lavoro che precede la tournée in Olanda. A Bfc Week ha parlato anche il tecnico Thiago Motta per un primo bilancio estivo:

“Ho trovato i ragazzi molto bene. Si sono impegnati, sono professionisti seri - le sue parole - Tutti hanno fatto quello che dovevano fare per arrivare in forma. Ora dobbiamo solo continuare a migliorare e lavorare. Valles? Ci siamo trovati benissimo, abbiamo tutto quello che serve per lavorare, riposare e stare insieme. Luogo perfetto". In Pusteria centinaia di tifosi per tutti i dieci giorni di ritiro, il Bologna ha lavorato con un entusiasmo contagioso sulle montagne del Trentino: “E’ un grande segnale questo, vuol dire che in società stiamo lavorando bene. Abbiamo portato entusiasmo e gioia e avere così tanti tifosi in ritiro porta stimolo ai giocatori e a noi". Protagonista della puntata settimanale di Bfc Week anche Musa Barrow, il quale si è ambientato alle temperature più fresche di Valles: "Come va? Fa un po' freschino, ma si lavora bene. Vogliamo fare qualcosa di grande in questo campionato"