Motta e i dubbi su Bernardeschi

Il tecnico ha delegato ai dirigenti ogni domanda di mercato, soprattutto ha eluso quella su Bernardeschi affermando esattamente quanto segue 'Chiedete ai dirigenti se rientra nel nostro gioco e nella nostra filosofia di lavoro' Motta cit. dopo la partita contro il Rio Pusteria. Il punto non è tanto sulla qualità tecnica di Bernardeschi, quanto sulla filosofia di lavoro impartita dall'allenatore al suo arrivo e che tante gioie ha regalato con 54 punti. C'è una ricerca dell'ordine nota e, come sottolinea il quotidiano, basta leggere la sua tesi per capire le linee guida: la gioia nel lavoro che si fa ogni giorno. Bernardeschi rischia di essere troppo stravagante nel suo modo di essere per Thiago che più che giocatori in declino in cerca di rilancio vorrebbe giovani smaniosi di farsi largo. Motta vuole forgiare non una squadra con qualche protagonista singolo ma un gruppo di protagonisti unito in una unica direzione.