Motta: “Abbiamo individuato 4-5 nomi. Fabbian? Sa fare gol”

"Competeremo contro il Milan, con i nostri mezzi al massimo come sempre, con la massima concentrazione. Il nostro presente è così, inizia la competizione e non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno per affrontare e competere al massimo con il Milan. Dello scorso anno rimane un bel ricordo, sappiamo bene che possiamo andare a prendere delle emozioni che vogliamo per noi stessi, ma soprattutto per la nostra gente che viene allo stadio e vuole vedere un bel calcio. Tattica, tecnica, concentrazione per affrontare ogni avversario".