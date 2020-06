Mossini: “Tomiyasu un grandissimo per concentrazione e approccio alla partita”

In collegamento telefonico, Alessandro Mossini, è intervenuto su E’Tv rete 7 per fare il punto della situazione rossoblu in vista del match casalingo contro il Cagliari:

“Contro il Cagliari sarà una partita fondamentale per l’obiettivo Europa. Spero che non ci siano cali di concentrazione come nella partita contro la Juventus.

Tomiyasu è il giocatore che ho sempre visto in maniera positiva, spesso è uno dei più preparati per concentrazione e approccio alla partita”.