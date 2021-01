Mossini: “Swiderski primo obiettivo per l’attacco, la trattativa è già avviata”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Alessandro Mossini ha dato una sua opinione sul momento del Bologna, svelando anche qualche dettaglio sulla trattativa per Swiderski. Ecco il suo commento:

“Swiderski è il primo obiettivo per l’attacco, le trattative sono ufficialmente cominciate. Non sarà facile, e c’è la possibilità concreta che il Bologna chiuda questo mercato senza una punta. Giocatore adatto? Non mi sbilancio, vorrei vederlo giocare. In passato è stato visionato anche dall’Atalanta, poi gli orobici hanno fatto altre scelte. E’ anche nel giro della nazionale polacca. Dall’entourage filtra che le trattative sono in atto, l’operazione è entrata nel vivo. Non siamo alla fumata bianca, ma del margine per trattare c’è”.