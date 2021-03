Mossini: “Sinisa è un valore aggiunto per questa squadra. Crotone? Il Bologna è superiore”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Alessandro Mossini ha parlato del momento del Bologna, alla vigilia della trasferta di domani pomeriggio contro il Crotone. Si parte dall’atteggiamento richiesto da Mihajlovic anche quest’oggi in conferenza stampa:

“L’atteggiamento domani sarà fondamentale. Se il Bologna riuscisse a tenerlo sempre sarebbe un vantaggio, ad esempio contro il Genoa e il Cagliari non c’è stato. I rossoblù hanno avuto più volti in queste partite: si è vista una squadra poliedrica, anche se come caratteristiche e gioco la squadra rispecchia la gara di Napoli. Sinisa è un valore aggiunto per questo Bologna, soprattutto per i messaggi che comunica e il modo in cui li fa arrivare alla squadra”.