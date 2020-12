Mossini: “Servono sia un difensore che un attaccante. Su Lasagna e Inglese dico che…”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Alessandro Mossini ha parlato del mercato del Bologna, che sta entrando nel vivo con i primi nomi che vengono associati al club rossoblù. Queste le sue parole:

“Che mercato sarà? Mi baso sulle parole di Saputo, che ha detto che non ci saranno investimenti se non ricavati dal budget che c’è già a disposizione, quindi sarà un mercato difficile. Siamo nell’era del covid e in più ci sono anche i 5 cambi, quindi molte squadre non si libereranno facilmente dei loro esuberi. Al Bologna serviranno sia un difensore centrale che un attaccante. La cessione di Denswil non è eccellente, ma è comunque un’uscita. Il difensore olandese era ormai fuori dai piani di Mihajlovic, nelle ultime partite è stato scalvacato anche da Paz.”