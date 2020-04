Mossini: “Per la ripresa dalla Francia brutto segnale, la Serie A non può permettersi uno stop”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv, il collega Alessandro Mossini ha parlato dell’attuale situazione calcistica e delle ipotesi di ripresa dell’attività.

“E’ un brutto segnale quello della Francia, anche per la Uefa. Si tratta di una decisione governativa. Sugli altri paesi la Spagna pensa di far riprendere gli allenamenti il 4 ma la crepa che arriva dalla Francia è un duro colpo per il grosso partito che preme per la ripartenza. Il problema è che il calcio italiano non si può permettere questo stop. Il calcio sposta 100mila posti di lavoro, credo che gli esponenti governativi non possano trattarlo in maniera sprezzante”.