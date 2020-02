Mossini: “Orso-Juve? Non credo ad una cessione, 26 milioni sono una cifra ridicola per lui”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Alessandro Mossini ha parlato del premio della Panchina D’Oro che ha visto Mihajovic arrivare secondo, dietro Gasperini: “Per chi segue le vicende rossoblu sarebbe stato bellissimo pensare alla Panchina D’Oro per Mihajlovic. La sua vicenda umana e quello che ha fatto con la squadra avrebbe meritato ugualmente il premio. Lui aveva chiesto di essere considerato per il premio come allenatore. Il vantaggio di 8 voti con cui ha vinto Gasperini è secondo me legittimo. Sinisa è arrivato in una situazione sportivamente disperata salvando tutto. È stato premiato il tecnico nerazzurro per il risultato raggiunto al termine della sua stagione con l’Atalanta. Sinisa ha però cambiato completamente la mentalità a Bologna, rilanciando l’ambizione di ambiente e dirigenti. Il fatto che comunque i primi due allenatori arrivati in lizza per il premio non abbiano vinto lo scudetto testimonia il grande lavoro svolto da entrambi i tecnici”.

