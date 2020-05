Mossini: “Non solo Danilo e Palacio vicini al rinnovo. Su Ibra…”

Intervenuto su E’Tv Rete7, Alessandro Mossini fa il punto sulla situazione rossoblu tra allenamenti e rinnovi contrattuali.

“Si è parlato con Danilo e Palacio per il rinnovo. Sono due pilastri che vogliono rimanere per un ultimo anno. L’argentino è più avanti per quanto riguarda il discorso contrattuale ma la fumata bianca dovrebbe arrivare a breve per entrambi. Anche Da Costa è vicino al rinnovo. E’ un giocatore che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. La cavalcata verso la Serie A è anche merito suo, merita rispetto”.

