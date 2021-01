Mossini: “Non prendere la punta sarebbe un errore grave. Barrow punta? Non convince”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Alessandro Mossini per fare il punto sul mercato del Bologna, ecco le sue parole:

“In questo momento sembra che l’attaccante non arriverà, ma è chiaro che la sessione di mercato non è ancora finita. Qualora non arrivasse si tratterebbe di un errore molto grave, che espone il Bologna a un rischio. Non so se Lovric possa essere adatto e fare al caso del Bologna, ieri è arrivato lo stop per Arnautovic con il fratello che ha spiegato che lo Shanghai non è intenzionato a liberarlo a costo zero. Su Swiderski c’è stata una robusta frenata, nonostante ci fosse un’operazione già abbastanza impostata e credo anche in maniera abbastanza vantaggiosa per il Bologna. Fatico a capire le intenzioni dei rossoblù”.