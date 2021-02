Mossini: “Mihajlovic ha due dubbi di formazione. Tomiyasu? Brutta perdita”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Alessandro Mossini ha parlato del momento del Bologna, prossimo ad affrontare la Lazio in campionato. Si parte dalla situazione infortunati in casa rossoblù:

“Tomiyasu è una brutta perdita, per utilità e prestazioni è stato tra i migliori della squadra insieme a Soriano. La speranza era che saltasse solo questa settimana di gare, e invece probabilmente non ci sarà nemmeno il prossimo mese. La nota positiva è il recupero di Dijks, con Mihajlovic che lo recupera per la fascia sinistra”.